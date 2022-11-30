Происшествия

Более 1200 нарушений коррупционного характера выявили в Псковской области за год

Более 1200 нарушений коррупционного характера выявили в Псковской области за год, возбуждено 26 административных дел. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам прокурора региона, получение взятки выявить гораздо сложнее, но девять фактов зарегистрированы.

Кроме того, в регионе завершается расследование дела в отношении бывших сотрудников полиции, которые допускали хищение «по стройкам, а также списывали служебные машины так, что они оказывались у них в собственности». «Ряд предпринимателей также участвовали в этих схемах, и их действиям будет дана правовая оценка», - поделился Иван Грибов.

Также прокуратура Псковской области добилась осуждения заместителя юридического отдела комитета по имуществу. «Молодой человек мошенничал, создавая людям проблемы», - прокомментировал Иван Грибов. Кроме того, осудили главу одной из волостей Новосокольнического района, а также возбудили дело по факту хищения денег при строительстве стадиона «Локомотив».

Прокуроры нацелены на то, чтобы все стройки в рамках национальных проектов, где осваиваются большие бюджетные деньги, велись под текущим надзором, резюмировал он.