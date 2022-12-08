Происшествия

Многодетные псковичи попали в суд за совершение свыше 270 наркопреступлений

Более 270 наркопреступлений совершили два жителя Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины и 36-летней женщины, обвиняемых в совершении более 270 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Они распространяли «закладки» на территории Псковской и Новгородской областей.

Подсудимые свою вину признали. Мужчина сообщил, что в 2019 году с целью поиска работы через мобильный телефон он познакомился с неизвестным. Тот предложил работать закладчиком наркотиков. Мужчина согласился.

Его сожительница знала о незаконной деятельности. С 2021 года она периодически помогала упаковывать расфасованные им наркотики и отвозила его на своём автомобиле к местам нахождения оптовых партий наркотиков и к местам оборудования им тайников с наркотиками в целях их сбыта.

Суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В отношении мужчины суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие инвалидности и состояние здоровья, а также нахождение на иждивении шестерых детей. В отношении женщины - явку с повинной, наличие хронических заболеваний, нахождение на иждивении четверых детей.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 9 месяцев, его сожительнице - 7 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако женщине будет предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор пока не вступил в законную силу.