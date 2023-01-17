Происшествия

Следователи ведут проверку по факту гибели человека при пожаре в Бежаницком районе

Следователи проводят проверку по сообщению о гибели человека при пожаре в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

16 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте сгоревшего дома в одном из населенных пунктов Бежаницкого района человеческих останков со следами воздействия высоких температур. Следователи проводят проверку по данному факту.

По предварительным данным, в огне погиб хозяин жилища, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

По материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.