Происшествия

Великолучанке потребовалась медицинская помощь после разговора с мошенниками

Пожилой жительнице Великих Лук потребовалась медицинская помощь после разговора с мошенниками. Об этом в группе «Подслушано Великие Луки» сообщила дочь горожанки.

«Пишу, придя в себя от шока. Мы и подумать не могли, что это может коснуться нас. Вчера в 18.00 мою пожилую мать, а ей за 80, пытались развести на 800 тысяч рублей. По мобильному телефону был разыграл настоящий спектакль. Ей сообщили, что её невестку, при этом невесту назвали по имени, сбила машина. Водитель в реанимации, у невестки сломаны ребра и разбито лицо. А все из-за того, что она перебегала дорогу на красный свет, и теперь ей грозит 5 лет тюрьмы. Срочно нужны деньги, чтобы дело уладить. Невестка сама плакала в трубку и просила денег, голос был очень похож», - рассказала женщина.

По её словам, разговор с мошенниками длился около 15 минут. За это время пенсионерка смогла понять, что общается со злоумышленниками, поэтому получить от нее деньги у мошенников не получилось.

«Афера не удалась. Но у пожилого человека поднялось давление, и ей пришлось оказывать помощь. Пишу, чтобы вы напомнили своим родным и близким о том, что не нужно вестись на такие ситуации. Будьте бдительны», - призвала женщина.

Ранее сообщалось, что мошенники в один день позвонили пяти великолукским пенсионеркам и получили в общей сложности 750 тысяч рублей от трёх из них.