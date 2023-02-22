Происшествия

Неосторожность при курении привела к пожару в жилом доме в Новоржеве

Диван загорелся в доме на улице Коммунальной в Новоржеве 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании сообщили в 12.50. В жилом доме огонь повредил диван. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении владельца.

В этот же день в 13.22 пожар ликвидировали в деревне Барановка Гдовского района. В бане огнём повреждена кровля и потолочное перекрытие со стороны парной. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Помимо этого, в 20.50 бесхозное строение сгорело в деревне Гораи Островского района. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Утром 25 февраля, в 4.00, возгорание произошло на улице Пионерской в Опочке. В дровянике сгорела кровля, огонь повредил дрова внутри. Причина, по предварительной информации, – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

Ранее сообщалось, что труп мужчины обнаружили на месте пожара в городе Дно 24 февраля.