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Давшая взятку великолукская студентка ПсковГУ предстанет перед судом

03.03.2023 10:35|ПсковКомментариев: 4

Давшая взятку великолукская студентка предстанет перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор города Великие Луки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении учащейся в высшем учебном заведении девушки по факту дачи взятки декану университета.

В январе прошлого студентка филиала ПсковГУ в Великих Луках, не желая самостоятельно сдавать экзаменационные сессии, передала декану факультета указанного учебного заведения взятку в размере 65 тысяч рублей. За эту сумму ей должны были поставить в экзаменационных (зачетных) ведомостях, экзаменационных листах и зачетной книжке положительные отметки об успешной сдаче зачетов и  экзаменов без фактического присутствия на них и без проверки теоретических знаний учащейся.

Санкция части 3 статьи  291 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: #ПсковГУ #прокуратура псковской области #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
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