Происшествия

Расследование дела об убийстве женщины на новогодних праздниках завершили в Пскове

Расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в избиении знакомой со смертельным исходом, завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СК РФ

По версии следствия, 3 января обвиняемый был у себя дома в одной из квартир в городе Пскове. В ходе застолья он поссорился с новой знакомой, которую пригласил к себе в гости. Выталкивая из своей квартиры потерпевшую, он более 20 раз ударил ее руками, ногами и подручными предметами по различным частям тела. От телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.