Инсталляция «Россия начинается здесь» в Пскове наполовину ушла под воду. ФОТО

Инсталляция «Россия начинается здесь» наполовину ушла под воду из-за разлива реки Великой в Пскове сегодня, 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.
Фото: Софья Радион
Напомним, 24 марта сообщалось о частичном подтоплении инсталляции из-за весеннего разлива главной реки города.
Фотография от 24 марта
Многочисленные подтопления фиксируются сразу в нескольких районах региона. В воде оказалась часть домов, на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.