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Инсталляция «Россия начинается здесь» в Пскове наполовину ушла под воду. ФОТО

28.03.2023 14:34|ПсковКомментариев: 0

Инсталляция «Россия начинается здесь» наполовину ушла под воду из-за разлива реки Великой в Пскове сегодня, 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

Фото: Софья Радион

Напомним, 24 марта сообщалось о частичном подтоплении инсталляции из-за весеннего разлива главной реки города.

Фотография от 24 марта

Многочисленные подтопления фиксируются сразу в нескольких районах региона. В воде оказалась часть домов, на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.

Теги: #россия начинается здесь #инсталляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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