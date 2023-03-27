Происшествия

Венеция из псковского окна

Весна в этом году принесла в Псковскую область многочисленные подтопления, они фиксируются сразу в нескольких районах региона. Критичность ситуаций рознится – где-то в воде оказалась часть домов, где-то на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню. Ждали ли в Псковской области сильных подъемов воды? Где на сегодняшний день зафиксированы наиболее серьезные подтопления? А главное – продолжит ли вода в водоемах подниматься выше? В этих вопросах разбиралась корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: администрация Псковского района

Плановая подготовка

Подготовка к весенним паводкам в Псковской области протекала в плановом режиме. План противопаводковых действий на весну 2023 года в регионе утвердили в первых числах февраля. Главам районов поручили проанализировать ситуацию на местном уровне, организовать наблюдение за паводковыми процессами, обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

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По данным МЧС, уже в середине марта было известно, что в Псковской области в этом году в риске подтопления находятся 139 населенных пунктов, в которых проживают порядка 1 641 человек. Синоптики на тот момент не были готовы прогнозировать интенсивность паводка. Начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова отмечала, что снега этой зимой выпало много, однако устойчивые минусовые температуры по ночам могли облегчить последствия его таяния. При этом ожидалось, что влияние на рост уровня воды в реках и водоемах могут оказать заторы и погодные условия.

На этапе подготовки к весенним паводкам в региональном МЧС уточнили группировку сил и средств. В 2023 году она включила в себя 2597 человек, 1013 единиц техники, 54 плавательных средства.

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Фото: администрация Псковского района

Венеция в Псковской области

С 24 марта на территории Псковской области произошло резкое повышение температуры воздуха до +11 градусов, в результате интенсивного таяния снега уровень воды в реках и озерах начал повышаться, вода стала скапливаться в пониженных участках местности.

В этот же день стало известно о подтоплении трех приусадебных участков на улице Весенней в деревне Неелово-2 Псковского района. Причина – поступление воды с болотистого участка, расположенного выше подтопленных приусадебных территорий. На место выехали сотрудники МЧС, воду начали оперативно откачивать.

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Набережная в Пскове

Резкое повышение температуры сказалось и на реке Великой – городскую набережную в Пскове затопило, в воде оказалась и инсталляция «Россия начинается здесь», расположенная под стенами Псковского кремля. Аналогичная ситуация сложилась в Великих Луках, где набережная также частично ушла под воду.

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Набережная в Великих Луках. Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

25 марта новости пришли из Куньинского района: на дороге Кунья – Кресты образовалось две промоины, которые отрезали несколько деревень. По состоянию на 27 марта на 62-м км дороги организовали проезд, далее уложили дополнительную водопропускную трубу. По словам главы района Олега Лебедева, на втором проблемном участке дороги (54-й км) уровень воды за ночь значительно спал, дорога уже не подтапливается, частично разрушена, но пригодна для проезда.

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Фото: Олег Лебедев / Telegram

Тем временем в Великих Луках затопило часть улицы Маршала Жукова. 25 марта силами дорожно-строительного управления Великих Лук на месте разлива воды на проезжей части поставили ограждения, а также знаки объезда дороги.

Множественные подтопления фиксируются в Псковском районе. Автомобильный мост через реку Многа в деревне Песчанка ушел под воду почти на полметра. Местным жителям предложили пути объезда. Из-за паводка пострадала дорожная инфраструктура. Течение реки Черехи свернуло пешеходный мост в деревне Большие Невадицы. На асфальтовой дороге рядом с остановкой Кебь-1 образовалась промоина, дорожное покрытие частично разрушено. На данный момент промоину уже заделали. В самом СНТ «Кебь» вода в одноименной реке поднялась к пролету моста.

Фото: Александр Елисеев

Аналогичная ситуация сложилась в городе Пскове между микрорайонами Козий Брод и Паневик. Местные жители отметили, что на дороге образовался водопад. Помимо этого, в Пскове затопило подвалы сразу в нескольких домах на улице Текстильной, вода подступает к электрощитам – до них остается порядка 5-10 сантиметров. Причина затопления подвалов в городе – коллектор хозяйственно-бытовой канализации, который проходит по улицам Текстильной, Петрова, Алтаева и Ипподромной: он не справляется с нагрузкой. На месте работают сотрудники «Горводоканала». Помимо этого, в городе оказались затоплены два центральных парка – Финский и парк Строителей.

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Река Пскова, Псков

Тревожная весть пришла из Новоржевского района: река Льста вышла и берегов и затопила большую часть деревни Волчицкое. Затопило придомовые территории, хозяйственные постройки, подвалы домов. Люди старались спасти домашний скот. Также вода стоит на улицах деревни Мольгино Палкинского района. Частично под воду ушла деревня Райская Бежаницкого района.

Фото: Александр Рябинин

Участок дороги между деревнями Малая Храпь и Вязье затопило в Дедовичском районе. Из-за паводка в муниципалитете отменили автобусный рейс маршрута №114 «Дедовичи – Чернецово». Вышедшая из берегов река Локня затопила трассу в Локнянском районе.

По данным МЧС, по состоянию на 28 марта в Псковской области имеются подтопления в четырех муниципальных районах (Псковский, Дедовичский, Новоржевский и Порховский районы). Всего подтоплены: 57 приусадебных участков, 1 автомобильный мост, 1 участок дороги, поврежден 1 пешеходный мост.

В трех районах – Дедовичском, Порховском и Новоржевском – из-за паводка ввели режим повышенной готовности.

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Стоп паника!

Несмотря на многочисленные потопы, паниковать, возможно, не стоит. Псковский синоптик Тала Нещадимова 27 марта сообщила, что уровни воды в водоемах Псковской области уже достигли максимальных значений.

«В настоящий момент, как предполагают гидрологи, уровни воды достигли своих максимальных значений. Увеличения возможны только по отдельным рекам, но ситуация должна оставаться стабильной. Мы думаем, что ухудшения ситуации уже не произойдет», – сообщила Тала Нещадимова.

Синоптик также отметила, что вскрытие ледяного покрова на озерах прогнозируется в апреле.

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Ледоход на Чудском озере. Фото: Майя Иванова

О полном контроле над ситуацией заявили и в региональном управлении МЧС. Там пояснили, что текущая ситуация не попадает под критерии чрезвычайной, на данный момент обстановка на подтопленных территориях находится под контролем. «По состоянию на 27 марта вероятность ЧС минимальна», - заявили в ведомстве и добавили, что ожидается незначительное ухудшение ситуации по реке Шелонь в Порховском районе.

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Эвакуировать население пока не собираются. При этом в муниципальных районах спланированы пункты временного размещения на случай такой необходимости.

Добавим, всего на территории Псковской области для ликвидации подтоплений и мониторинга складывающейся обстановки задействованы более 50 человек и 17 единиц техники, от МЧС России – более 20 человек и 10 единиц техники.

Деревня Мольгино. Фото: «Подслушано в Палкино» / «ВКонтакте»

Кто в зоне риска?

Наиболее подверженными паводку в Псковской области, ожидаемо, оказались территории, расположенные вблизи рек и в низменных участках местности. По данным Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», наибольшие уровни воды наблюдаются в:

реке Ловать (Великие Луки),

реке Шелонь (Порхов),

реке Гдовка (деревня Устье),

реке Великой (Псков и Островский район, деревня Гуйтово).

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям, живущим в зоне возможного подтопления, о необходимости подготовки и соблюдения правил при паводке:

принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

очистить от мусора водосбросные канавы в районе дома;

закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

освободить подвалы от имущества и продовольствия;

предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.

Спасатели производят непрерывную работу по ликвидации последствий паводка. О возникновении подтоплений и выявленных причинах жители Псковской области могут сообщить по телефону 101 (с мобильного 112).

Ксения Иванова