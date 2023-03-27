Происшествия

Псковичи продолжают обогащать мошенников

Несколько жителей Пскова и Новосокольнического района стали очередными жертвами дистанционного мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в марте текущего года некоторым псковичам и жительнице Новосокольнического района позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогами якобы предотвращения несанкционированного списания денежных средств с банковской карты, а также возможности получения прибыли от инвестиций, ввели этих граждан в заблуждение и завладели их деньгами на общую сумму более миллиона рублей.

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Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.