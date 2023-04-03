Происшествия

Халатность усматривает СК в ситуации с аварийным общежитием в Великих Луках

Следственное управление СК России по Псковской области проводит проверку по сообщению о нарушении жилищных прав жительницы города Великие Луки, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram-канал Следственного комитета России

«В следственное управление поступило обращение жительницы города Великие Луки. Она сообщила, что наряду с другими гражданами, среди которых есть пенсионеры и инвалиды, проживает в общежитии, более 30 лет назад признанным аварийным. Однако жильцы до сих пор не расселены. На место выехали следователи, которые опросили жильцов и осмотрели дом», - рассказал старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СК России по Псковской области Антон Доброхотов

На фасаде частично обрушилась штукатурка, протекает крыша, в комнатах общежития отсутствует сантехническое оборудование. Ремонтные работы в здании не проводятся.

«С целью установления всех обстоятельств сложившейся ситуации следователи проводят процессуальную проверку на предмет халатности в действиях должностных лиц городской администрации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.