Происшествия

Пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе

Пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Утроинской волости.

Фото: администрация Утроинской волости

«Уважаемые жители деревни Пыталовские Хутора и города Пыталово. Администрация сельского поселения настоятельно не рекомендует пользоваться пешеходным мостиком через Утрою в районе площади. В результате паводка часть деревянного настила мостика разрушена», - рассказали в администрации.

Восстановительные работы начнутся незамедлительно после стабилизации паводковой ситуации и отступления подтопления прибрежной зоны моста. Имеется соответствующая договоренность с подрядчиком, уточнили в муниципалитете.