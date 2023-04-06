Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
построй дом своей мечты
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
упростить легализацию переселенцев
Договор с «Псковэнергосбыт»
как юродивый Николка Псков спас
Защита для псковских предпринимателей
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
досрочный выход на пенсию
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Итоги форума работающей молодежи
Электромиограф госпиталю ВДВ
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Оплата за ОДН с марта
 
 
 
ещё Происшествия 06.04.2023 08:590 Мошенники за неделю обогатились за счет псковичей более чем на 10 млн рублей 06.04.2023 13:570 Пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе 06.04.2023 12:080 Стали известны подробности затопления кинодеревни в Псковской области 06.04.2023 10:500 Пскович участвовал в конфликте со стрельбой в Петербурге 06.04.2023 10:010 20 человек эвакуировали из-за неосторожного приготовления еды под Псковом 06.04.2023 09:510 Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе
 
 
 
Самое популярное 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 03.04.2023 21:253 Суд Москвы арестовал Оксану Федорову по делу о шпионаже 05.04.2023 11:040 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 30.03.2023 16:542 Какой будет апрельская погода в Псковской области, рассказали синоптики 01.04.2023 08:460 Неблагоприятное погодное явление надвигается на Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе

06.04.2023 13:57|ПсковКомментариев: 0

Пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Утроинской волости.

Фото: администрация Утроинской волости

«Уважаемые жители деревни Пыталовские Хутора и города Пыталово. Администрация сельского поселения настоятельно не рекомендует пользоваться пешеходным мостиком через Утрою в районе площади. В результате паводка часть деревянного настила мостика разрушена», - рассказали в администрации.

Восстановительные работы начнутся незамедлительно после стабилизации паводковой ситуации и отступления подтопления прибрежной зоны моста. Имеется соответствующая договоренность с подрядчиком, уточнили в муниципалитете.

Теги: #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли развития искусственного интеллекта и нейросетей?
В опросе приняло участие 83 человека
Сюжет: Паводок в Псковской области - 2023 Пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе Гигантская лужа занимает участок проезжей части улицы Пригородной в Пскове уже неделю Разлив озера отрезал туристов от «Петровского» Стали известны подробности затопления кинодеревни в Псковской области Уровень воды на реке Ловать превышает неблагоприятную отметку Жителей пушкиногорских деревень спецтранспортом доставили к автолавке из-за паводка Псковскую кинодеревню затопило во время паводка Борис Елкин: Серьезных подтоплений на территории Пскова не было Режим повышенной готовности отменили в Порховском районе Организованный пропуск воды проведут на реке Шелонь в Дедовичском районе Количество мотопомп для откачки воды увеличили в Неелово-2 МЧС опровергло информацию о несанкционированных сбросах воды Псковской ГРЭС Уровень воды в реке Шелонь упал почти на 3 метра – глава Порховского района Строительство в зонах подтопления уже ограничено – сотрудник псковского МЧС Эвакуация из-за паводка в 2023 году прошла только в одном районе Псковской области Затопленные участки в псковском Неелово-2 находятся в русле старого ручья – МЧС Смысл ввода режима повышенной готовности при паводке объяснили в псковском МЧС «Дружная весна» привела к подтоплениям в Псковской области – МЧС Режим повышенной готовности ввели в Усвятском районе из-за паводка Причины затопления областного центра рекой Псковой перечислили эксперты Дамба на реке Пскове не влияет на подтопления в Любятово — эксперты Пик половодья в Псковской области уже пройден - синоптик «ГорДозор»: Приплыли! ВИДЕО Псковские газовики подготовили свои объекты к прохождению весеннего паводка Уровень воды в трех реках Псковской области превышает неблагоприятную отметку Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе Пострадавшую при паводке дорогу начали ремонтировать в Дедовичском районе Работы по откачке воды продолжают в Неелово-2 Псковичи вынуждены передвигаться на лодках по затопленной деревне Неёлово-2. ВИДЕО Частный случай Всемирного потопа Пешеходный мост в псковской деревне разрушился из-за паводка Уровень воды в реке Великой в Пскове снизился на 17 см Режим повышенной готовности из-за паводка ввели еще в двух районах Псковской области Затор взорвали на реке в Новоржевском районе Меры по ликвидации последствий паводка на дорогах усилят в трех районах Псковской области Николай Козловский: Держу на личном контроле ситуацию с паводком в городе Уровень воды снижается в реке Великой в Пскове Противоразмывные поезда дежурят в Псковской области во время паводка Фотофакт: Псковская инсталляция «Россия начинается здесь» не работает Проезд транспорта на участке дороги Кунья – Назимово затруднен Власти опровергли слухи об эвакуации в Порховском районе из-за подтопления Уровень воды в реке Великой в Пскове превысил 240 см В Дедовичском районе из-за паводка остановлен образовательный процесс «В фокусе»: Весенние паводки в Псковской области Последствия паводка устраняют в Великих Луках. ВИДЕО Мост через реку Черма затопило в Гдовском районе Еще одну улицу затопило в Великих Луках «Подвалы затоплены, котёл утонул, животные в ужасе»: как в Порхове справляются с половодьем Пешеходный мост через реку Утроя частично затопило в Пыталовском районе В Сети опубликовали фотографии затопленного моста в псковской деревне Песчанка Инсталляция «Россия начинается здесь» в Пскове наполовину ушла под воду. ФОТО В пяти районах Псковской области зарегистрировали подтопления Всепсковский потоп: как четыре района области ушли под воду Маршрут «Дорогою бобра» затопило в Полистовском заповеднике Река Шелонь подтопила линии электропередачи в Дедовичском районе Венеция из псковского окна Почти 60 приусадебных участок подтоплены в Псковской области Дополнительную водопропускную трубу уложили на участке дороги Кунья – Кресты Движение по дороге Сольцы - Дно перекрыли из-за паводка Установлена причина подтопления подвалов домов на улице Текстильной в Пскове Два провала образовались на дорогах Плюсского района Поднятие уровня воды ожидается в реке Шелонь Порховского района В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах Промоину на асфальтовой дороге заделали в псковской деревне Кебь Уровень воды в реке Ловать достиг 389 сантиметров «Вода в подвале под пол»: река Пскова затопила частные дома в Любятово Два парка затопило в центре Пскова. ФОТО Деревня Райская частично ушла под воду в Псковской области Движение по дороге Гривки - Новодети ограничили в Дновском районе Вышедшая из берегов река затопила трассу в Псковской области Ещё в одном районе Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка Автобусный рейс отменили в Дедовичах из-за паводка «Остается 5-10 см»: вода в подвалах домов на Запсковье подступает к электрощитам Течение реки свернуло пешеходный мост в псковской деревне Подвалы затопило в доме на улице Текстильной в Пскове Режим повышенной готовности ввели в двух районах Псковской области в результате паводка Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе Вода поднялась к пролету моста в псковской деревне Кебь. ФОТО Уровни воды в водоемах Псковской области достигли максимальных значений Деревню Мольгино затопило в результате паводка в Палкинском районе Фотофакт: Понтоны уплыли в псковском Дендропарке Река Шелонь продолжает разливаться в Порхове Проезд организовали на размытом участке дороги Кунья – Кресты Псковских садоводов предупредили о подъеме воды в реке Кебь Заторы выявили на реке перед затопленной новоржевской деревней Фотофакт: Водопад образовался на дороге в Пскове Новоржевскую деревню Волчицкое почти полностью затопило водой. ФОТО Промоина образовалась на асфальтовой дороге в Псковском районе Дополнительную водопропускную трубу уложат на дороге Кунья – Кресты Автомобильный мост в псковской деревне ушел под воду почти на полметра Установлена причина подтопления в деревне Неелово-2 Псковского района «Вам по пояс будет»: часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках Вторая промоина появилась на дороге Кунья – Кресты Асфальт провалился в Новой деревне Великолукского района Река Шелонь вышла из берегов в Порхове. ФОТО Вешние воды «откорректировали» экскурсионные планы сотрудников «Михайловского» Автомобильную дорогу размыло в Куньинском районе Ледоход на Чудском озере запечатлели на видео Спасатели МЧС продолжают устранять последствия паводка под Псковом. ФОТО Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО Псковское Неелово-2 подтопило в результате паводка. ФОТО Локальные подтопления ожидаются во время паводка в Псковской области В Псковской области утвержден план противопаводковых действий на 2023 год
06.04.2023, 14:460 Гигантская лужа занимает участок проезжей части улицы Пригородной в Пскове уже неделю 06.04.2023, 14:320 Субботник организуют в Псковском районе 21 апреля 06.04.2023, 14:280 Лебедь перешел дорогу по пешеходному переходу в Себеже. ФОТО 06.04.2023, 14:180 «Гайд-парк»: Депутат Псковской гордумы Иван Мешков о работе в округе №3. ВИДЕО
06.04.2023, 14:110 Вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается - Песков 06.04.2023, 13:570 Пешеходный мост через реку Утроя пришел в негодность в Пыталовском районе 06.04.2023, 13:540 Олег Брячак оценил ситуацию с уходом справедливороссов из петербургского парламента 06.04.2023, 13:510 Кантемир Балагов объявил о завершении режиссерской карьеры
06.04.2023, 13:440 Молодой пскович прокатил на автомобиле подруги другую девушку и попал под суд 06.04.2023, 13:310 Евгений Плющенко о создании школы фигурного катания: Талантливые дети у нас есть 06.04.2023, 13:230 Родственники разыскивают псковичку, которая продала свою квартиру и уехала в неизвестном направлении 06.04.2023, 13:180 В Госдуму внесли поправки о прекращении дела при желании обвиняемого служить в армии
06.04.2023, 13:140 Пользователей гаражей на улице Гоголя в Великих Луках просят подтвердить собственность  06.04.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 06.04.2023, 13:010 Премьера спектакля «Лягушки» состоится в псковском драмтеатре в апреле 06.04.2023, 12:510 Девять лет за подснежники
06.04.2023, 12:500 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1969 06.04.2023, 12:470 Разлив озера отрезал туристов от «Петровского» 06.04.2023, 12:430 Евгений Плющенко провел мастер-класс для юных фигуристов Пскова. ФОТО 06.04.2023, 12:330 Жителям Порхова порекомендовали не пить воду из-под крана 19 апреля
06.04.2023, 12:310 «Наш Гвоздь»: петербургские полицейские назвали уроженца Псковской области достойным примером для молодых следователей 06.04.2023, 12:250 Актуальным вопросам образования Пскова будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН 06.04.2023, 12:190 Дина Дабришюте станет чтецом на «Тотальном диктанте» в Псковском музее-заповеднике 06.04.2023, 12:080 Стали известны подробности затопления кинодеревни в Псковской области
06.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Иваном Мешковым 06.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 апреля 06.04.2023, 11:550 Опыт ремонта дворовых проездов не помог компании выиграть контракт на благоустройство зеленых зон в Пскове 06.04.2023, 11:440 Реестр незавершённых объектов капитального строительства создали в Псковской области
06.04.2023, 11:380 Псковские школьники посетили мастер-классы «Михайловского» по Пушкинской карте 06.04.2023, 11:280 Определена дата фестиваля «Довмонт Псковский» 06.04.2023, 11:210 «Сообразим на троих»: Ждать ли дальнейшего закручивания гаек и борьбы с несистемной оппозицией после теракта в Петербурге? 06.04.2023, 11:100 Свыше 200 заявлений по гаражной амнистии подали псковичи с начала года
06.04.2023, 10:550 Временный объезд устроят на 102-м километре трассы Р-23 с 15 апреля 06.04.2023, 10:550 Немецкая антикварная скрипка продается в Пскове за 99 тысяч рублей 06.04.2023, 10:500 Пскович участвовал в конфликте со стрельбой в Петербурге 06.04.2023, 10:430 «Гайд-парк»: Депутат Псковской гордумы Иван Мешков о работе в округе №3
06.04.2023, 10:352 Петр Василевский призвал присвоить звание «Почетный гражданин Пскова» своей супруге 06.04.2023, 10:282 Год назад умер основатель ЛДПР Владимир Жириновский 06.04.2023, 10:150 Пять незаконных подключений к газу выявили в Псковской области с начала года 06.04.2023, 10:060 Недоборщили
06.04.2023, 10:010 20 человек эвакуировали из-за неосторожного приготовления еды под Псковом 06.04.2023, 10:000 В Госдуме предложил обязать проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России 06.04.2023, 09:510 Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе 06.04.2023, 09:450 «Беседка»: Вардан Арутюнян и Эгине Барсегян о концерте «Орган, дудук и кларнет». ВИДЕО
06.04.2023, 09:380 Дополнительные «Ласточки» из Пскова будут курсировать в летний период 06.04.2023, 09:350 Международный день спорта отмечают 6 апреля 06.04.2023, 09:240 Число автошкол в России за два года уменьшилось на 15% 06.04.2023, 09:121 Пьяных туристов не пустят в заповедники и национальные парки России
06.04.2023, 08:590 Мошенники за неделю обогатились за счет псковичей более чем на 10 млн рублей 06.04.2023, 08:470 «Википедию» вынуждают удалить сотни статей для дальнейшей работы в России 06.04.2023, 08:351 День работников следственных органов МВД России отмечают 6 апреля 06.04.2023, 08:230 Законопроект об определении понятия «мед» поддержали в Минсельхозе
06.04.2023, 08:112 За сбор краснокнижных растений и грибов будут лишать свободы на срок до 9 лет 06.04.2023, 07:540 Уровень воды на реке Ловать превышает неблагоприятную отметку 06.04.2023, 07:350 Идеальное время для завтрака назвала диетолог 06.04.2023, 07:170 Псковская область заняла 16 место в стране по эффективности реализации нацпроектов
06.04.2023, 06:580 Правила назначения досрочной пенсии предложили уточнить 05.04.2023, 22:300 Более 200 псковичей примут участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы» 05.04.2023, 22:150 Каждый третий россиянин признался, что работа занимает самое важное место в его жизни - опрос 05.04.2023, 22:000 Читателей псковской «Радуги» научили готовить омлет из страусиных яиц
05.04.2023, 21:500 Жителей пушкиногорских деревень спецтранспортом доставили к автолавке из-за паводка 05.04.2023, 21:401 Запрет продажи вейпов поддерживают почти 70% россиян 05.04.2023, 21:300 Ребрендинг одного заправочного комплекса проведут в Островском районе 05.04.2023, 21:201 Пыталовскому педагогу помогли досрочно выйти на пенсию
05.04.2023, 21:151 Известные российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк едут в Псков 05.04.2023, 21:120 О патогенах в семенах рассказали агрономы Пскова 05.04.2023, 21:040 Псковский актер Максим Митяшин принял участие в телешоу «На выход!» 05.04.2023, 21:000 Каждый четвертый работодатель в России отказывал в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях
05.04.2023, 20:400 Псковскую кинодеревню затопило во время паводка 05.04.2023, 20:400 Численность дальневосточных леопардов выросла в России 05.04.2023, 20:320 На Ольгинском мосту в Пскове начали укладывать гидроизоляцию 05.04.2023, 20:200 Почти 15 тысяч семей в Псковской области направили маткапитал на улучшение жилищных условий
05.04.2023, 20:070 Псковская область поставила товары на экспорт в 106 стран мира в 2022 году 05.04.2023, 20:000 Пасхальный концерт органной музыки пройдет в Пскове 16 апреля 05.04.2023, 19:560 В одном из зданий Минобороны в центре Москвы произошел пожар 05.04.2023, 19:500 Представители Минпромторга РФ посетили завод «Титан-Полимер»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru