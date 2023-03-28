Общество

Пешеходный мост через реку Утроя частично затопило в Пыталовском районе

Пешеходный мост через реку Утроя частично затопило в Пыталовском районе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Пыталовского района от фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Игорь Иванов.

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«На местах паводок опять навредил людям. Это пешеходный мост на реке Утроя от Пыталово на огороды деревни Пыталовские Хутора. Как видим, мост наполовину подтоплен, огороды, парники и сельхозинвентарь полностью затоплены. Вместо огородов сплошное озеро», – отметил депутат.

«Что будет с компенсацией пострадавшим, сейчас пока не известно. Как депутат от фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" уточню это на депутатских комиссиях перед сессией Собрания», – добавил он.

Напомним, многочисленные подтопления фиксируются сразу в нескольких районах региона. В воде оказалась часть домов, на дорогах образовались промоины, а в Новоржевском районе затопило целую деревню.