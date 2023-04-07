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Пожилая миллионерша из Острова поверила в денежную реформу и лишилась сбережений

Неизвестная злоумышленница под видом социального работника украла крупную денежную сумму у пенсионерки в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 5 апреля женщине 1936 года рождения позвонила неизвестная. Она сообщила, что якобы в рамках денежной реформы необходимо произвести замену старых купюр на новые. Собеседница поинтересовалась, какими деньгами располагает пенсионерка, а также заявила, что за ними сейчас зайдет другой социальный работник.

Пожилая горожанка, которая проживает одна, открыла незнакомке дверь, а сама пошла на кухню, чтобы написать заявление для получения купонов, на которые ей, по словам звонившей злоумышленницы, в банке будто бы должны были выдать «новые деньги».

При этом в комнате на видном месте она забыла приготовленные сбережения – один миллион пятьсот тысяч рублей и 365 долларов США.

Когда же хозяйка вернулась в комнату, там уже не было ни денег, ни гостьи. На вид мнимой социальной работнице 40 лет, это женщина среднего роста, блондинка, была одета в светлое болоньевое пальто, на голове - серый платок.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по Островскому району. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.

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Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии или о местонахождении подозреваемой, просят обратиться по телефонам (811-52) 3-61-12 (дежурная часть ОМВД России по Островскому району) или 02.