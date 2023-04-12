Происшествия

В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе

16-летний ученик принёс в школу №633 в Калининском районе Санкт-Петербурга пневматический пистолет, сообщается в Telegram-канале «Фонтанки».

Школьник сначала выстрелил на улице перед зданием учреждения, затем - в самой школе.

Свое поведение он объяснил шуткой. Ученик задержан.

В результате стрельбы в школе пострадали четыре человека. Предварительно, все они — одноклассники шутера.

Сейчас на проспекте Науки работают сотрудники СК, полиции и медики.

Напомним, сегодня Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии №175 в 2021 году. При нападении 11 мая 2021 года погибли 9 человек, 32 пострадали.