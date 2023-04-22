Малолетний ребенок упал из окна третьего этажа под Псковом

Мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото из архива ПЛН
По предварительной информации, в 21.20 в дежурную часть полиции поступило сообщение о падении мальчика 2021 года рождения с третьего этажа квартиры на улице Михайловской в деревне Борисовичи. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.
Выясняются обстоятельства произошедшего.