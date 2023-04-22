Происшествия

Следователи проводят проверку из-за падения 2-летнего ребенка из окна под Псковом

Проверка по сообщению о падении ребенка из окна квартиры проводится в псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Вечером 23 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 2-летнего ребенка с телесными повреждениями после падения из окна квартиры на улице Михайловской в деревне Борисовичи. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Из собранных на первоначальном этапе материалов следует, что ребенок выпал из квартиры на третьем этаже, когда открыл окно. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей. По предварительным данным, трагедия произошла по причине стоящего под окном дивана и отсутствия на окнах специальных фиксаторов: оставшись на считанные минуты без присмотра, ребенок забрался на него, открыл створку и выпал из окна», - рассказали следователи.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Смотрите также Малолетний ребенок упал из окна третьего этажа под Псковом

«В теплое время года падение из окон (балконов) – становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности», - отметили в СУ СК по региону.