Происшествия

150 овец и 20 коров погибли при пожаре в Плюсском районе

150 овец и 20 коров погибли при пожаре в Плюсском районе в ночь с 25 на 26 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании в деревне Ретени сообщили в 00.40. В хлеве сгорела кровля и обшивка. В огне погибли 20 коров, 150 овец. Помимо этого, сгорел трактор МТЗ-82. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри хлева.

Спасти от огня удалось 3 трактора, 2 автомобиля, 3 сарая, 18 коров, 3 лошади.

Кроме того, за прошедшие сутки в Псковской области зарегистрировано 2 лесных пожара.

Ранее сообщалось, что более 20 человек эвакуировали в результате пожара в многоквартирном доме в Пскове, из них 6 детей.