Происшествия

К буйному соседу жителей дома на Завеличье отправился участковый

К буйному соседу, на которого в социальных сетях пожаловалась жительница дома №10 на улице Народной в Пскове, после запроса Псковской Ленты Новостей отправился участковый. Об этом корреспонденту ПЛН сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В выходные дни в УМВД России по городу Пскову сообщений и заявлений от граждан, проживающих по адресу Народная 10, не поступало. Однако, по факту публикации в социальных сетях будет проведена проверка - на место выехал участковый уполномоченный, обслуживающий данную территорию, будут опрошены соседи и очевидцы инцидента», - сообщили в полиции.

Правоохранители уточнили, что в действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьей 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).

Ранее сообщалось, что мужчина пугает соседей угрозами убийства и агрессивным поведением.