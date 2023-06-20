Происшествия

Псковичка за семь походов в магазин украла продукты на 25 тысяч рублей

Жительницу Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за серию краж из сетевого продуктового магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В марте-апреле жительница Пскова совершила серию краж в сетевом продуктовом магазине. Женщина заходила в магазин, набирала продукты и складывала их в имеющийся при себе пакет, а после пересекала рассчетно-кассовую зону без оплаты товаров. Всего она совершила семь эпизодов краж с общим ущербом на сумму более 25 тысяч рублей.

Теперь ей грозит наказание за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.