Происшествия

Воруют всё: магазинные хищения по-псковски

Сегодня среднестатистический магазинный вор — это не клептоман или сгорбленная старушка, которая вынуждена влачить жалкое существование на нищенскую пенсию. И даже не человек, выражающий таким образом своё недовольство растущими ценами. Зачастую чужая собственность привлекает молодых, далеко не бедных и относительно здоровых психологически людей. Для одних это лёгкий способ «заработка», для других — возможность пощекотать нервы себе и окружающим, третьим просто необходимо «продолжить банкет».

Псковская Лента Новостей выяснила, что чаще всего похищают из магазинов Пскова, как сотрудники узнают воришек со стажем, кто такие шоплифтеры, и какое наказание грозит за неоплаченную упаковку сыра.

Процент на ворьё

Псковичка Светлана (здесь и далее имена рассказчиков изменены — ред.) работает администратором в одном из сетевых алкомаркетов. Но воруют там чаще всего не спиртное, а продукты питания — сыры, колбасу, мясо.

«У нас еженедельно ведётся локальный пересчёт этой группы, и каждую неделю не хватает. Алкоголь тоже воруют, но там сумма недостачи выше из-за высокой стоимости», - поделилась администратор. В феврале она не досчиталась выручки на 15 тысяч рублей, а в декабре-январе из алкомаркета ежемесячно выносили продуктов и напитков на 30 тысяч — вероятно, сказались праздники.

По словам Светланы, воруют люди разного возраста — и бабушки, и молодые люди, и подростки до 14 лет. Последних привлекает штучная мелочёвка вроде сухариков и чипсов. А вот пожилые псковички крадут ... семечки. «Положить пакетик в карман — это прямо за радость. Одна мне сказала: «Ну что тебе станется от одной упаковки семечек?» Хотя при этом она покупает дорогой сыр, дорогую бутылку вина. А семечки за 19 рублей - в карман», - рассказала администратор магазина.

Некоторые воры пытаются найти оправдания, мол, «бес попутал», «украл первый раз, простите меня, отпустите», «да я всего одну бутылочку». Потом в карманах ещё две находятся, заметила Светлана.

Она уже давно выучила, как ведут себя потенциальные воры. Многие начинают озираться, проверять, смотрят на них или нет. Обычный покупатель обычно не оглядывается в сторону кассы, не следит за сотрудниками. Выдают себя и те, кто ходит «на дело» вдвоём — один отвлекает кассира, второй идёт в зал и ищет, чем поживиться.

Похищенный товар пытаются прятать под куртки, в большие карманы или в сумки. А некоторые наглецы просто берут краденое в руки и гордо идут мимо кассы, «пока никто не видит». Однажды в алкомаркете задержали мужчину, который присвоил бутылку коньяка. «Он стал буянить, увели в подсобку. Пока вневедомственная охрана выводила его в торговый зал, он по ходу движения умудрился стянуть ещё и блок сигарет. Никто этого не заметил, при выходе из магазина полиция стала его обыскивать и нашла краденое. Это был верх воровства», - вспомнила администратор.

Она уточнила, что у тех, кого удаётся поймать за руку, сотрудники магазина чаще всего просто отбирают товар. Несостоявшихся воров отпускают с миром и просьбой больше не приходить. Светлана пояснила, что услугами вневедомственной охраны пользуется не всегда, так как это очень длительная процедура: нужно задержать человека до приезда силовиков, потом дождаться визита полиции. Сложнее всего приходится с буйными и нетрезвыми посетителями, которых трудно удержать.

Хорошим подспорьем считаются видеокамеры, но и они не всегда способствуют поимке вора. «Ну, увидели мы вора, и что дальше? Хороший знакомый нашей кассирши однажды украл товар, мы опознали его на видео, связались. Он сказал: «И что? Я приду и еще раз украду». В итоге всё это ложится на нас», - вздохнула администратор алкомаркета.

Она пояснила, что в каждой сети есть свой процент списания на «ворьё», но в него редко кто укладывается. Оставшаяся недостача вычитается из зарплат коллектива, у которого, к слову, тоже может быть рыльце в пушку.

Во время управления одним из продуктовых супермаркетов Светлана поймала на воровстве уборщицу. Женщина пользовалась тем, что за ней никто не наблюдает, и складывала фарш и сыр под фартук, после чего относила в ячейки для покупателей. Похищенное забирала навещавшая её дочь. Дело закончилось вызовом полиции и увольнением нерадивой уборщицы. В магазине, где сейчас работает Светлана, уличённым в воровстве сотрудникам грозит моментальное увольнение без выплаты премий и занесение в «чёрный список» сети.

Псковичка добавила, что в крупных супермаркетах воруют гораздо чаще из-за большого потока посетителей и площадей торговых залов - в каждом углу смотрящего не поставишь. Не редки кражи и в косметических магазинах. Ранее Светлана работала в одном из них и заметила, что косметика и другие товары для красоты чаще интересовали мужчин. Они похищали туши, карандаши, подводку, помаду, пудру, станки и лезвия для бритья, после чего сбывали тут же в торговом центре.

Пуховик с шампунями

Юлия, которая работает в магазине косметики в одном из ТЦ Пскова, подтвердила, что средства для ухода за внешностью пользуются спросом у воров. Но им сложнее украсть товар в небольшой торговой точке, где не предусмотрено самообслуживание. «У нас есть «постоянные воришки»: молодые парень и девушка, которые ничего не покупают, но внимательно изучают продукцию. На вид им — около 25 лет, одеты прилично. Видят, что стоишь за ними, смотришь, почти по пятам ходишь, и выходят из отдела», - поделилась Юлия своим способом пресечения краж.

Псковичке Анне тоже довелось поработать в косметическом магазине, там она однажды поймала похитительницу с поличным. Женщина в норковой шубе пыталась пронести мимо кассы 10 пар колготок.

Сейчас Анна — продавец в сетевом зоомаркете. «При мне женщина приличного вида пыталась упереть кошачий лоток. Я заметила, сделала замечание, так она ещё и швырнула недовольно, будто это я у неё украла», - рассказала псковичка. Из магазина неоднократно пропадали игрушки для животных, поводки, наполнители, пророщенная трава для кошек. Последнюю пришлось переставить подальше от входа, также во избежание краж торговая точка обзавелась видеокамерой и закрытыми стеллажами. За стеклом сидит и живой «товар», на который пока не покушались. Но люди, которые просят достать кролика, чтобы сфотографироваться или погладить, всегда вызывают у продавцов подозрение.

А Константин после администрирования супермаркета в центре города недоверчиво относится к людям в пуховиках. Однажды в магазин заглянула женщина в стёганой куртке, подошла к стойке с шампунями. И начала распихивать бутылки в полости между прошивкой, из которых предварительно вытащила утеплитель. Забив весь пуховик товаром примерно на 10 тысяч рублей, воровка проследовала к выходу. Очевидцы, наблюдавшие за её действиями, обратились к администратору, он тут же заблокировал двери. Но, после Константин, сам не зная почему, словно околдованный, по просьбе злоумышленницы выпустил её на улицу. Женщина скрылась, а администратору пришлось возмещать ущерб из своего кармана.

Продавцу из небольшого псковского ларька Екатерине повезло больше, ей не пришлось расплачиваться за любителей выпить. Однажды желающий продолжить застолье мужчина попытался украсть с прилавка 0,7 коньяка, но продавец догнала его и отобрала бутылку. А строители, которые покусились на пенное в холодильнике магазина, на следующий день компенсировали убытки — не по своей воле, но по настоянию местных жителей.

Добровольно оплатить похищенный товар решаются немногие, чаще те, кто сделал это неосознанно. Например, если какая-то мелочь осталась лежать в корзине незамеченной. Пскович Александр решил отправиться с друзьями на пикник, по дороге компания заглянула в гипермаркет. Список продуктов был внушительным, пришлось брать две тележки. Во время оплаты на кассе самообслуживания Александр забыл о второй корзине. Не успел он отойти от устройства, как был скручен охранниками торговой сети. Горожанин попытался объяснить, что не планировал красть сыр, а просто забыл про него, пожелал рассчитаться за неоплаченные покупки и разрешить дело миром. Однако в итоге пришлось писать объяснительную в полиции.

Пьют и воруют

В пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области пояснили, что понятия «магазинная кража» по сути не существует. Есть мелкие хищения, влекущие наказание по статье 7.27 КоАП РФ, и кражи, отвечать за которые придётся в соответствии с Уголовным кодексом. Административная ответственность наступает в случае, если человек впервые похитил чужое имущество стоимостью до 2500 рублей. Другими словами, за вынесенную из магазина дешёвую палку колбасы можно отделаться штрафом, в пять раз превышающим стоимость товара. А за кражу элитного алкоголя может грозить наказание по статье 158 УК РФ вплоть до лишения свободы. Если человек, ранее привлечённый к административной ответственности за мелкое хищение, снова взялся за своё, его будут судить по статье 158.1 УК РФ.

К примеру, псковичка 2000-го года рождения предстанет перед судом за систематическое похищение шоколада, сыров и спиртного. Уголовная ответственность грозит и другой горожанке, которая неоднократно похищала парфюм и косметику из магазинов.

В Управлении Росгвардии напомнили, что сотрудники вневедомственной охраны лишь задерживают нарушителей, после чего передают их полиции для дальнейшего разбирательства. По наблюдению росгвардейцев, люди воруют продукты, косметику, электронику, цветы, игрушки, алкоголь. На последний покушаются асоциальные личности, которым требуется «добавка». Также, по данным Росгвардии, среди похитителей много наркозависимых людей, добывающих таким образом деньги на «дозу». Для последующей перепродажи обычно похищают дорогостоящие продукты, например, элитные сыры и красную рыбу. Среди похитителей встречаются мужчины и женщины. В основном, это люди среднего возраста, реже крадут имущество пожилые граждане.

По данным УМВД России по Псковской области, в прошлом году из магазинов региона украли продукты почти на 5 млн рублей — это в полтора раза больше, чем в 2021-м. Похитители решили не платить за товары свыше 800 раз, в основном, их взор был прикован к дорогой еде и алкоголю.

«Воруют всё: начиная от продуктов, заканчивая верхней одеждой. Кто-то делает ради куража, кому-то есть нечего. Чаще всего это лица, не имеющие постоянного дохода, лица, состоящие на учёте в наркологических клиниках», - докладывал начальник ведомства Алексей Овсянников на итоговой пресс-конференции УМВД.

Обычно воры посещают сетевые магазины, так как в маленьких осуществить задуманное сложнее — встреча один на один с продавцом может перерасти в грабёж. Наказание за отрытое хищение имущества более суровое, и такое деяние не может остаться незамеченным, на что рассчитывают многие воры.

Мануалы по кражам

Зачастую в безнаказанность верят люди, именующие себя шоплифтерами. По сути, это обычные магазинные воришки, модный англицизм подразумевает всё то же тайное хищение имущества. Разница лишь в том, что приверженцы такой идеологии осознанно идут на кражу или мелкое хищение, предварительно выстроив чёткий план действий. И после хвастаются содеянным в соцсетях.

В сети можно встретить массу историй о таких сомнительных подвигах и самые настоящие инструкции по их совершению. В лайфхаках по воровству говорится о том, как лучше одеваться, как вести себя при входе в магазин, как незаметно взять и вынести товар. «Сколько можно украсть в магазине, чтобы не посадили?», «Что будет, если поймают за кражу в магазине?», «Как украсть товар незаметно?» - довольно популярные запросы в поисковых системах. Функционируют целые виртуальные сообщества, где шоплифтеры делятся своими «успехами» и дают советы новичкам. Такие страницы быстро подвергаются блокировке, но на их месте возникают новые.

Шоплифтингом занимаются подростки и те, кому перевалило за 18, малообеспеченные и люди с достатком выше среднего. Они воспринимают своё занятие как дань моде и не считают воровство зазорным.

Другое дело, если человек ворует спонтанно, что говорит о наличии расстройства, называемого клептоманией. Такие люди рассовывают товар по карманам бессознательно, а после сожалеют о содеянном.

«Для них воровство - это способ снять внутреннее напряжение, получить чувство облегчения и удовольствие. Сразу же после человек может испытать сильное чувство вины, раскаяться и даже незаметно вернуть товар на место», - пояснила практикующий психолог Олеся Бабурина. Те же, кто крадёт имущество магазинов осознанно, планируют деяние - и после не испытывают раскаяния.

Олеся Бабурина в своей практике всего один раз сталкивалась с проблемой клептомании. К ней обратилась женщина, которая совершила импульсивную покупку и одновременно кражу дорогой вещи в магазине. «Она хотела разобраться, так как не понимала, как это произошло. Тем более, женщина очень обеспеченная, она может себе позволить купить всё, что угодно», - поделилась психолог. Она заметила, что с такими проблемами люди редко обращаются к специалистам, так как для этого необходимы высокий уровень осознанности и желание разобраться с происходящим.

Конечно же, ни о каком уровне осознанности у тех, кто ворует намеренно, говорить не приходится. Люди, которые не прочь устроить праздник живота за чужой счёт или просто порезвиться, обворовывают магазины, лишая их сотрудников части зарплаты. Возможно, умерить пыл похитителей могло бы ужесточение наказания и общественное порицание. Пока мародёры могут отделаться незначительным штрафом и даже рассчитывать на похвалу своих братьев по разуму, они продолжат наносить ущерб торговцам и, как следствие, добропорядочным людям.

Ульяна Ловыгина