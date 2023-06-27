Происшествия

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления детей в гдовском лагере «Зеркальный»

Проверка по сообщению средств массовой информации о госпитализации детей из детского оздоровительного лагеря проводится в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

24 июня в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о госпитализации в инфекционную больницу более 30 детей из детского оздоровительного лагеря в Гдовском районе. По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области организовали проведение доследственной проверки.

Медицинские работники осмотрели 38 ребят в возрасте от 8 до 16 лет, часть из которых госпитализировали, а остальные отправлены домой под амбулаторное наблюдение. В результате проведенных анализов у детей были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

В настоящее время работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Смотрите также Деятельность лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе приостановили после массового отравления детей

Деятельность лагеря «Зеркальный» приостановлена.