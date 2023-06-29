Происшествия

Заколовшего сожительницу псковича заключили под стражу

58-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в причинения тяжкого вреда здоровью женщине, повлекшего смерть последней, заключили под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как полагает следствие, в период с 24 до 26 июня нетрезвый мужчина, находившийся в одной из квартир в деревне Черёха Псковского района, в ходе ссоры на почве ревности нанес женщине несколько ударов ножом в левую голень. От колото-резанного ранения потерпевшая истекла кровью. Смерть женщины наступила на месте преступления.

Смотрите также Мужчина зарезал сожительницу в Черехе

«Обвиняемый характеризуется посредственно, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления; после совершения преступления предпринял попытку сокрытия следов преступления, а также скрылся с места происшествия», – отметили в пресс-службе судов.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа включительно.

Постановление в законную силу пока не вступило.