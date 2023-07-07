Происшествия

Грозовой разряд привел к пожару в дачном доме в себежской деревне

Дачный дом загорелся в деревне Павлово Себежского района 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 16.32. Сгорела кровля дачного дома и пристроенная веранда.

Предположительная причина пожара – грозовой разряд.

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В этот же день в 6.15 произошло возгорание в двухэтажном неэксплуатируемом строении на улице Карла Макса, 4 в Гдове. Огонь повредил пол. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.