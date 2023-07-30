Происшествия

Экскаватор сломали на новой детской площадке в Палкино

Экскаватор сломали на новой детской площадке в Палкино. Об этом глава Палкинского района Ольга Потапова сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«Уважаемые жители, мы еще не успели насладиться нашей новой площадкой, как чьи-то руки или ноги сломали полюбившейся нашим детям экскаватор. Проведем расследование и примем меры по поиску вандалов!» – написала Ольга Потапова.

Она уточнила, что все записи с камер наблюдения будут изучены. В результате глава района примет меры «со всеми выпекающими последствиями».

«Надеюсь, что у виновника хватит духа самому сообщить о его деянии и исправить за собственный счет или счет родителей!» – добавила Ольга Потапова.