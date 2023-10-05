Автобусную остановку в псковском Молгово унесло во время шторма. ФОТО

Остановочный павильон в деревне Молгово Псковского района унесло во время шторма. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Николай Корябов / «ВКонтакте»
«Не успели впустить автобус в деревню Молгово, как остановку уже ветром унесло», - написал автор фотографии.
В комментариях пошутили, что остановка стала «унесенной ветром».
Напомним, 7-8 октября по Псковской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы достигнут до 17-22 м/с. Вечером 7 октября будет переход к западному, северо-западному ветру.