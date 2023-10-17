Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту несвоевременного расселения аварийного дома в Пскове

Уголовное дело возбудили по факту несвоевременного расселения аварийного дома в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Пскова признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами местной администрации своих полномочий по признанию многоквартирного дома № 8 по улице Пушкина аварийным и организации расселения его жильцов.

В настоящее время органом предварительного расследования проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовная ответственность за совершение данного преступления установлена частью 3 статьи 285 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры области.