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Суд рассмотрит уголовное дело о поджоге баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в мае 2023 года поджег баскетбольное кольцо в одном из дворов города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В конце 2022 года в парке имени Гагарина, недалеко от дома, где проживает подсудимый, установили спортивную площадку. На ней горожане играют в мяч, слушают музыку, в том числе в ночное время.

Как уточнили в ведомстве, псковича это очень раздражало и злило, поскольку он проживает с пожилой мамой и шум им мешает.

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«Около 04:00 мужчина спал. В этот момент он услышал два удара мячом о деревянные фанеры, которые находятся под баскетбольным кольцом. В этот момент он решил сжечь данную площадку, так как это его очень возмутило», - продолжили в прокуратуре.

Из своей машины он взял канистру с бензином, с помойки, которая находится вблизи спортивной площадки, принес автомобильные покрышки. Одну из покрышек он закинул на баскетбольное кольцо, а вторую поставил напротив деревянной фанеры, облил все бензином и поджег.

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Своими умышленными действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 214 УК РФ, а именно вандализм и причинил ущерб в размере 470 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 214 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.