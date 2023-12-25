Происшествия

Нет зверя страшнее: самые громкие случаи насилия над животными в Пскове и области

Практика привлечения живодёров к ответственности в России только нарабатывается. Ежегодно по всей стране фиксируются сотни случаев издевательств над животным, и лишь единицы виновных получают реальные наказания. Некоторые дела вовсе не доходят до суда. Однако позитивные сдвиги всё же есть, в том числе в Псковской области. Злоумышленникам назначают исправительные работы, а порой и лишение свободы.

Псковская Лента Новостей вспомнила самые вопиющие происшествия с питомцами, которые произошли на территории региона в 2023-м году.

Уголовно наказуемо

Почти год назад, 31-го декабря 2022-го, 34-летний пскович решил свести счёты с собакой по кличке Маргоша. Трагедия в канун праздника произошла прямо на улице, недалеко от дома № 1 на Черняховского. Хулиган схватил животное, положил на заснеженную землю и три раза ударил ножом в шею и грудь. От полученных ранений Маргоша погибла.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее гибель), суд состоялся в июле. Во время заседания мужчина согласился с предъявленным ему обвинением и в результате довольно легко отделался - девятью месяцами исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.

Однако впоследствии живодёра отправили в колонию-поселение на 3 месяца в связи с тем, что он злостно уклонялся от отбывания назначенного ранее наказания.

47-летнему псковичу удалось уйти от ответственности за совершенное преступление, предусмотренное той же статьей. Мужчина обвинялся в убийстве сфинкса. 20 августа он взял кошку за задние лапы и лихо приложил её о спинку кровати, после чего бросил на пол. От таких манипуляций сфинкс скончался.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 245 УК РФ. Однако жена обвиняемого, выступавшая в качестве потерпевшей, внезапно заявила об отсутствии претензий к мужу, загубившему кота. В итоге уголовное преследование было прекращено в связи с примирением сторон.

А ранее судимого жителя Дновского района всё же привлекли к уголовной ответственности за убийство четырёх щенков. В феврале изрядно подвыпивший мужчина, находясь у себя дома, так сильно швырнул трёх четвероногих об пол, что те скончались от внутреннего кровоизлияния. Наблюдавший за этим ребёнок пытался спасти четвёртого, но живодёр отобрал собаку и расправился с ней аналогичным способом.

Злоумышленник признался и раскаялся в содеянном, с учётом рецидива и совершения преступления в нетрезвом виде он получил условный срок - 3 года и 1 месяц.

Всего в 2023 году в Псковской области возбудили 6 уголовных дел по фактам жестокого обращения с животными. Были установлены трое мужчин, причастных к двум происшествиям в Пскове и одному в Дно. Еще три дела сейчас находятся в производстве, уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Зоокиллеры

До сих пор не наказаны виновные в ряде происшествий в районах, где на четвероногих велась самая настоящая охота. В августе от рук неизвестного живодёра пострадал бездомный кот в Писковичах - ему прострелили позвоночник. Нижняя часть тела оказалась обездвижена, но пострадавший смог выползти к людям на передних лапах. Прохожие спасли кота, отвезли к ветеринару, который определил характер травмы и вынес неутешительный диагноз: животное останется спинальником.

В великолукской деревне Шелково жертвой другого стрелка стала домашняя кошка, вышедшая на прогулку. Возле местного детского сада она получила пулю в бок от неизвестного, разгуливавшего по улице с пневматикой. Животное самостоятельно вернулось домой, хозяйка вызвала своей подопечной ветеринара.

Аналогичная история произошла в Новоржеве, где местные жители заподозрили в стрельбе по кошкам «обиженного жизнью» пенсионера. Очевидцы сообщали, что не раз видели на улицах мужчину с «воздушкой», не испытывающего особой любви к животным. После этого приходилось доставать пули из тел домашних животных.

Неподалёку, в СНТ «Хомутово» в Новоржевском районе, завёлся собачий «киллер». В редакцию ПЛН поступило сообщение от читательницы, чья собака погибла от огнестрела прямо на глазах хозяйки и ребёнка. Женщина уверяет, что к содеянному причастен её сосед, который уже застрелил всех своих собак.

А в Гдовском районе неизвестные застрелили выжившего после падения из гнезда аистёнка Ваню. Вопиющий случай произошёл в конце апреля в деревне Низовицы. Питомец волонтерского центра «Дом белого аиста», которого спасали всем миром год назад, наконец-то смог летать после сложнейшей операции на крыле, но прожил на воле всего десять дней. Он пал от пули из охотничьего ружья, ему прострелили крыло и шею.

Напомним, Уголовный кодекс РФ защищает в равной степени как домашних, так и диких животных. Санкция части 1 статьи 245 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных или исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы сроком до 3 лет или штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Если преступление было совершено в отношении нескольких особей, сумма штрафа возрастает от 100 до 300 тысяч рублей, а лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Жестокость по отношению к животному, не содержащая признаков уголовно наказуемого деяния, подпадает под статью 8.52 КоАП РФ. По ней могут понести наказание и юридические лица.

60 тысяч за трупы в лесу

Для последних негуманное отношение к четвероногим, в том числе умершим, может обернуться привлечением к ответственности по другим, более строгим статьям КоАП РФ. В частности, предусмотрено административное наказание за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, к которым относятся трупы животных.

Одна из нашумевших историй, связанная с захоронением тел братьев меньших, завершилась буквально на днях. Была наказана фирма, оставившая в лесополосе под Псковом десятки тел породистых собак и кошек вперемешку с использованными шприцами. «Могильник» обнаружил местный житель и тут же сообщил о произошедшем в соцсетях.

Случай получил широкую огласку, общественность заподозрила в содеянном тех, кто принимают питомцев на кремацию - многие псковичи пользуются такими услугами после смерти своих подопечных.

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Подозрения оказались не напрасны. Причастных к инциденту удалось установить благодаря ФГИС «Меркурий», в которой отслеживаются грузы, подлежащие государственному ветеринарному контрою. Это касается и биологических отходов. Тела вывезенных на утилизацию животных были оформлены должным образом, в системе были указаны отправитель (ветеринарная клиника) и получатель - ООО «Гарант Сервис Плюс», ответственное за оказание услуг по кремации. Вместо того, чтобы должным образом утилизировать тела, недобросовестный исполнитель просто выбросил трупы в лесополосе.

Теперь компании придётся заплатить 40 тысяч рублей за нарушение требований природоохранного законодательства (статья 10.8 КоАП РФ) и ещё 20 тысяч - за сокрытие или искажение экологической информации (статья 8.5 КоАП РФ).

По сути, организация отделалась «лёгким испугом», так как юридическим лицам, нарушившим правила утилизации биологических отходов, грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Данное юрлицо является субъектом малого предпринимательства, и в соответствии со статьёй 4.1.2 КоАП РФ наказание заменили на менее суровое.

Безнаказанными по-прежнему остаются все те, кто выбрасывают животных на улицу, издеваются над ними вдали посторонних глаз, оставляют умирать в подъездах и во дворах. Не найден человек, принёсший на пустырь своего парализованного пуделя, и многие другие хозяева, допустившие жестокость и безответственность в отношении своих питомцев. Мы не знаем, появятся ли в обозримом будущем правовые механизмы, которые позволят приструнить всех живодёров. Но верить в это очень хочется.

Ульяна Лаблюк