Происшествия

Массовое убийство собак произошло в Псковской области

Брошенных на произвол судьбы собак убили в сарае в деревне Каверзы Невельского района. Об этом сообщается в группе зоозащитников «Невельские хвостики» в социальной сети «ВКонтакте».

Повешенные собаки. Источник здесь и далее: АНЗО «Невельские хвостики»

«Во дворе ничего необычного, разве что пустые собачьи будки. Обследовали двор, в надежде на то, что собаки были просто оставлены где-то и вернулись домой. Заглянули в хлев. Шок от увиденного, как удар молотком по голове, потому что аж помутнело в глазах и внутри все опустилось. Три собаки висели на тонких веревках, вытянутые в струну… Больше ничего я уже не видела. Чуть позже поняла, собак было 4, решили обследовать дом, двери были открыты нараспашку. Хотя домом это назвать трудно, внутри все напоминало хлев. Разобранная печь, грязные тряпки, банки и ведра. Пробирались через этот бардак и светили фонариками. Вдруг из-за угла рык, тихий и приглушенный, навожу свет и вижу глаза, наполненные болью и страхом, а вокруг шеи оборванная веревка.... Живой! Один выжил! В руки не идет, скалится, на ногах еле стоит, но из последних сил держится за эту жизнь, которую ему чудом подарили еще раз», - говорится в сообщении.

Выжившая собака

По имеющейся в группе информации, убийство собак случилось 19 января. По данному факту написано заявление в полицию. Выжившая собака находится на передержке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в МО МВД России «Невельский» поступило сообщение от местной жительницы: в деревне Каверзы Невельского района в сарае частного дома она обнаружила трупы трех повешенных собак.

«На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная деревня, и следственно-оперативная группа для детального изучения всех обстоятельств случившегося. По данному факту начата проверка. Тела животных были переданы в специальную службу», - подчеркнули в ведомстве.