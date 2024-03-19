Происшествия

Попытка застрелить пасынка обернулась для псковича лишением свободы

63-летнего жителя Псковского района приговорили к лишению свободы за попытку убить пасынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

30 сентября 2023 года около 22:00 нетрезвый мужчина в деревне Барбаши по причине личной неприязни решить убить сына своей умершей сожительницы, проживающего в этой же деревне. Злоумышленник взял у себя дома незаконно хранящееся охотничье ружье 12 калибра и зарядил его двумя патронами. Затем он пришел в дом к потерпевшему и с расстояния около 2 метров выстрелил в него из ружья. Когда потерпевший упал на пол, нанес прикладом ружья удар по голове, и раненый потерял сознание.

Мужчина получил телесные повреждения в виде огнестрельного дробового ранения левого тазобедренного сустава с оскольчатыми переломами костей таза, шейки и головки левой бедренной кости со смещением отломков и др., что повлекло его тяжкий вред здоровью.

Посчитав, что он убил потерпевшего, злоумышленник покинул место происшествия. Впоследствии медики спасли жизнь мужчине.

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Напавшему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (частичное признание вины, состояние здоровья и др.) и отягчающего наказание обстоятельства (совершение преступления с использованием оружия), назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год, которое он будет отбывать после отбытия лишения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.