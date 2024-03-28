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Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу

28.03.2024 16:07|ПсковКомментариев: 0

В отношении 24-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Порховском районе, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Соответствующее ходатайство следователя СК России Псковский городской суд рассмотрел сегодня, 28 марта. Жителя Порховского района отправили под стражу на срок по 26 мая включительной.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и пунктами «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Напомним, обвиняемого задержали вчера, 27 марта.

Теги: #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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