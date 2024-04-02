Происшествия

Песков назвал попытку ввезти взрывчатку под видом икон, перехваченных в Псковской области, тревожным сигналом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, перехваченной в Псковской области, заявил, что это очередной тревожный сигнал, который красноречиво говорит о террористических методах, к которым прибегает киевский режим.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

«Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим», - цитирует его РИА Новости.

Смотрите также Канал поставки взрывчатки из Украины под видом икон перекрыт в Псковской области

Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области.

Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор.