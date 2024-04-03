Происшествия

Адвокат Грацкого попытается оспорить избранную ему меру пресечения

Псковский областной суд рассмотрит апелляцию адвоката заместителя главы Пскова Александра Грацкого на избранную в отношении подзащитного городским судом меру пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 5 апреля, сообщается на сайте суда.

О какой мере пресечения ходатайствует защита, не сообщается.

Заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особом крупном размере.

Напомним, чиновник подозревается в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Александра Грацкого задержали 22 марта 2024 года.