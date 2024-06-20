Происшествия

Почти в 40 невельских деревнях нарушено электроснабжение после торнадо

Эпицентром вчерашних неблагоприятных погодных явлений стала северная часть Невельского района. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Олега Майорова

«Наиболее пострадала деревня Перебоево, где стихией была частично разрушены кровли жилых домов и хозпостроек. Поваленными деревьями перекрыты отдельные участки дорог. Нарушение электроснабжения зафиксировано в 39 населенных пунктах и лагерях отдыха в районе деревни Опухлики. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. По состоянию на 4 часа утра электроснабжение в лагерях отдыха восстановлено. Работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются», - отметил он.

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Для полной оценки последствий непогоды будет проведено заседание КЧС и ПБ, добавил Олег Майоров.

Напомним, серьезные разрушения вчера произошли и в Дедовичском районе.