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Происшествия

«Сарай сложился и машины побиты»: невельчане делятся последствиями торнадо

20.06.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Торнадо запечатлели в Невельском муниципальном округе 19 июня. Стихия привела к множественным разрушениям. Последствиями непогоды невельчане делятся в группе «Невель - the best of the best» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Невель - the best of the best» / Людмила Коробецкая,

«Одна пятая разрушений, плюс деревья вырвало, сарай сложился и машины побиты», - поделилась жительница деревни Перебоево.

Другая женщина рассказала об ущербе, который был причинен ее участку в деревне Ширнево. 

«Торнадо причинил только мне убытков на сотню тысяч. Крыша у бани наполовину сломана, даже сдвинуло пять верхних венцов с места, печь в бане разломана. Деревья плодовые и простые поломаны. Два парника поликарбонатных раскрыты», - поделилась невельчанка.

 
 
 

Фотографии Ланы Васильевой

Также стихия бушевала в деревне Иваново.

«Минут 5 разгула стихии, и вот последствия. Сидим без света, без нормального интернета», - рассказала третья местная жительница. 

Напомним, серьезные разрушения вчера произошли и в Дедовичском районе.

Теги: #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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