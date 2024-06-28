Происшествия

Дерево перекрыло дорогу на улице Спортивной в Пскове

Дерево перекрыло дорогу на улице Спортивной в Пскове 1 июля в результате непогоды, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Фото здесь и далее: «Жесть по-Псковски»

Также ветка дерева упала на автомобиль у дома 67 на улице Юбилейной.

Последствия ливня в виде оторванных веток мешают проезду у дома 11 на улице Некрасова.

При этом ветки забивают дождеприемные колодцы.

Сильный ливень с грозой начались в Пскове 1 июля.

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Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий во второй половине дня.

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Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.