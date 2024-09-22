Происшествия

Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину

Бывший заместитель главы администрации города Пскова Александр Грацкий признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 УК РФ, в ходе судебного заседания в Псковском городском суде 3 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Виновность по части 2 статьи 290 УК РФ бывший чиновник отрицает. Часть вторая статьи 290 УК РФ подразумевает получение должностным лицом взятки в значительном размере.

Напомним, в ходе расследования установлено, что обвиняемый, действуя в интересах представителей юридических лиц, в 2022 и 2023 годах получил от них незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денежных средств, наручных часов в общем размере порядка 6 млн рублей за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ и их оплате в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также за аналогичные действия в будущем.