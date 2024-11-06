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Поисковики передали в полицию все зацепки по исчезновению великолукского подростка

Все зацепки, которые удалось найти поисковикам с момента исчезновения великолукского подростка Максима Новинского, передали в полицию, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Силами поискового отряда «След» исследованы все дачные дома по пути из Немково до Задежи, дачи в Кавирово, обочины дорог.

«Первый раз на нашем опыте сюда приезжали специалисты из Петербурга с мощным коптером. Осмотрен огромный радиус от Немково. Парня нет. Те места, где коптер не видит (завал веток и иные подозрительные места, колодцы и люки) смотрели глазами по координатам с коптера», - поделились поисковики.

Также отмечается, что волонтеры отряда «След» ежедневно облетают озеро Задежа и ближайшие другие водоемы.

«Вчера несколько ребят с серьезными эхолотами изучали дно озер. Нет ничего. До этого дважды работали МЧС с водолазами. Нет ничего», - рассказали в отряде.

По просьбе полиции поисковики исследовали зеленую зону и поля вокруг водоемов. На открытых участках ничего не обнаружили. Поиски в лесном массиве координировала полиция.

«Все зацепки, обнаруженные волонтерами "След", переданы сотрудникам полиции. Очень надеемся, что их оперативность поможет быстро найти Максима. Будем надеяться, что в максимально быстрые сроки будут исследованы все версии исчезновения подростка», - заключили поисковики.

Напомним, что Максим Новинский пропал 3 ноября в Великолукском районе.

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По факту его исчезновения возбудили уголовное дело.