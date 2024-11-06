Происшествия

Мужчины-волонтеры требуются для поисков пропавшего в Великих Луках подростка

Для поисков пропавшего в Великих Луках Максима Новинского 16 ноября нужна помощь волонтёров-мужчин, готовых участвовать в поисковых мероприятиях весь день, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Сбор объявлен на 9:00 на повороте в деревню Немково Великолукского района, остановка СНТ Креплянка. В качестве ориентира будет стоять чёрный автомобиль Renault Logan.

Координирует волонтёров Марина: +79113767676.

«Волонтеры на квадроциклах могут доехать сразу до въезда в Немково и ждать нас там. Нужно два-три квадроцикла для осмотра мест, недоступных коптеру, на весь день», - говорится в сообщении.

Обязательно волонтерам советуют надеть либо яркую одежду, либо хотя бы какой-то яркий элемент (шапку, шарф поверх куртки, жилет), подходящую обувь (резиновые сапоги с тёплыми носками), так как поиски продлятся весь день.

Напомним, что несовершеннолетний Максим Новинский пропал ночью 4 ноября.