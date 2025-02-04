Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти

Коррупция — это опасное деяние, которое подрывает отношение людей к власти. Такое мнение уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя приговор, который 4 февраля суд вынес по делу экс-замглавы города Пскова Александра Грацкого.
Он отметил, что в последнее время суды не так часто прибегают к наказанию в виде реального лишения свободы со штрафом.
«На своей практике я не помню таких решений, когда взяточников лишали права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Это действительно очень большой срок и это, правда, вписывается в пределы санкций статьи Уголовного кодекса, но тем не менее это интересное решение, которое выводит такого чиновника из системы органов власти после освобождения. Доступ ему к управлению нашим государством, будь то на уровне муниципалитета или иного органа власти, будет запрещен. То, что правоохранительные органы все-таки стараются бороться с этим ненормальным явлением, это правильное решение, потому что коррупция — это то опасное деяние, которое разлагает государственный аппарат, тем самым подрывает отношение людей к власти, а самое главное — суверенитет и независимость нашего государства», – заключил омбудсмен.
Напомним, экс-замглавы города Пскова Александру Грацкому вынесли приговор по делу о взяточничестве. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет.