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Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти

Коррупция — это опасное деяние, которое подрывает отношение людей к власти. Такое мнение уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя приговор, который 4 февраля суд вынес по делу экс-замглавы города Пскова Александра Грацкого.

«В любом случае, доверие граждан к власти всегда определяется желаниям центра обеспечивать права и свободы человека, гражданина на любой территории. Если власть к этому подходит основательно и эффективно, то, конечно же, у граждан в этой части вопросов нет. Хуже, когда вопросы решаются за пределами действующего законодательства, путем вручения взяток, подарков и прочего. И только после этого должностные лица органов власти принимают нужные для граждан решения. Наша область не находится в лидерах по данному преступлению, но те случаи, которые сегодня обсуждает общественность, заставляют задуматься о вседозволенности некоторых чиновников, которые позволяют себе такие преступные деяния. Приговор, допустим, который вынесен сегодня одному из бывших должностных лиц администрации города Пскова, как раз является примером того, что долгая работа правоохранительных органов достигла результата. Суд поставил окончательную точку, признав виновность данного должностного лица», – сказал Дмитрий Шахов.

Он отметил, что в последнее время суды не так часто прибегают к наказанию в виде реального лишения свободы со штрафом.

«На своей практике я не помню таких решений, когда взяточников лишали права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Это действительно очень большой срок и это, правда, вписывается в пределы санкций статьи Уголовного кодекса, но тем не менее это интересное решение, которое выводит такого чиновника из системы органов власти после освобождения. Доступ ему к управлению нашим государством, будь то на уровне муниципалитета или иного органа власти, будет запрещен. То, что правоохранительные органы все-таки стараются бороться с этим ненормальным явлением, это правильное решение, потому что коррупция — это то опасное деяние, которое разлагает государственный аппарат, тем самым подрывает отношение людей к власти, а самое главное — суверенитет и независимость нашего государства», – заключил омбудсмен.

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Напомним, экс-замглавы города Пскова Александру Грацкому вынесли приговор по делу о взяточничестве. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет.