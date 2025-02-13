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Замглавврача Псковского перинатального центра заключили под стражу на 2 месяца

13.02.2025 16:38|ПсковКомментариев: 0

Заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра заключили под стражу на 2 месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый, используя свое служебное положение, вносил в документы учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах и проведенных дополнительных работах, на основании которых ему была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб на указанную сумму медицинскому учреждению и комитету по здравоохранению Псковской области.    

Прокуратура города Пскова поддержала ходатайство следователя регионального следственного управления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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