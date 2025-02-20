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Замглавврача Псковского перинатального центра отправили под домашний арест

Меру пресечения в отношении заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра изменили с содержания под стражей на домашний арест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд рассмотрел материал по апелляционным жалобам защитников в интересах обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ по факту мошенничества в особо крупном размере, на постановление Псковского городского суда Псковской области от 12 февраля.

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Как следовало из представленных суду материалов, заместитель главного врача перинатального центра задержан 10 февраля в порядке, предусмотренном статьями 91, 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статью 159 УК РФ. Обвинение в совершении указанного преступления данному лицу предъявлено 12 февраля.

Псковский городской суда в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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В апелляционных жалобах защитники обвиняемого просили отменить постановление суда, находя его незаконным и необоснованным, изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. В обоснование указывали на необоснованность доводов о возможности обвиняемого скрыться от органов предварительного следствия и воспрепятствования производству расследования по уголовному делу.

Заслушав мнения лиц, участвующих в судебном заседании и изучив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции изменил постановление Псковского городского суда Псковской области от 12 февраля в отношении заместителя главного врача перинатального центра, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, по 9 апреля. Установлен ряд ограничений.