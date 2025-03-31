Сотрудники Росгвардии задержали псковичей за кражу продуктов в День смеха

В областном центре сотрудники Росгвардии 1 апреля задержали псковичей, совершивших хищение из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Около 18:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на улице Труда.
Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали двух 19-летних псковичей, которые пронесли через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них. По факту хищения проводится проверка.
Напомним, День смеха или День дурака отметили во всем мире 1 апреля.