Происшествия

Шестеро погибших при пожарах в Псковской области с начала года были пьяны

Шесть человек, погибших при пожарах в Псковской области с начала года, были в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 238 пожаров. Он причинили прямой материальный ущерб в размере 8 млн 476 тысяч рублей. Погибли 7 человек, из них 3 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 638 пожаров, материальный ущерб от которых составил 12 млн 38 тысяч рублей. При пожарах погибли 13 человек, из них 3 человека в нетрезвом виде.

Всего в области зарегистрировано 876 пожаров.