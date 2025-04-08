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Ходатайство об избрании меры пресечения Наталье Ильиной продолжат рассматривать в закрытой форме

Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной продолжится в закрытой форме, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вчера, 8 апреля, ректора задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению, предварительно, в мошенничестве. Сегодня Псковский городской суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения. Следователь ходатайствовала о закрытой форме проведения заседания, ходатайство поддержали Наталья Ильина и прокурор. Журналистов попросили покинуть зал суда.

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По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.