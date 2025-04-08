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Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной

10.04.2025 15:11|ПсковКомментариев: 0

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина заключена под стражу и помещена в СИЗО по ходатайству следователя следственной части следственного управления УМВД России по Псковской области сроком на 2 месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. 

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

По версии следствия, ректор в период с 2020 по 2021 год трудоустроила в образовательное учреждение своего знакомого на должность доцента. Однако трудоустроенное лицо на своем рабочем месте не появлялось и трудовых обязанностей не исполняло.

С января 2021 года по январь 2025 года ректор выплатила фиктивно трудоустроенному работнику заработную плату и иные выплаты по занимаемой должности в сумме более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на банковскую карту, открытую на имя сотрудника, но находящуюся в пользовании и распоряжении подозреваемой.

 

В результате преступных действий образовательному учреждению причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, в ходе следственных действий изъята документация, электронные носители и портативная техника. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 8 апреля ректора задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. 

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Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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