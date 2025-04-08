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Рахиба Сулейманова о борьбе с коррупцией: Кнопка «пуск» включена и никогда не отключается

15.04.2025 14:30|ПсковКомментариев: 0

В работе прокуратуры никогда не теряет своей актуальности тема противодействия коррупции. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В нашей работе никогда не теряет своей актуальности тема противодействия коррупции. У нас запланированы проверки в сфере противодействия коррупции. Теми делами, о которых мы сегодня говорили, дело не ограничится однозначно. Потому что эта работа всегда идет достаточно активно. Кнопка "пуск" включена, она никогда не отключается. Правоохранительные органы, прокуратура, УФСБ России по Псковской области работают постоянно. Я знаю лично таких людей, которые несколько лет не были в отпусках, потому что занимаются сбором доказательств по делам коррупционной направленности», — рассказала Рахиба Сулейманова.

Она отметила, что борьба с коррупцией — это борьба за будущее государства и каждого его жителя, невозможно не обращать на это внимание, невозможно активно не работать в этом направлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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