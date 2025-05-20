Трупы котов из квартиры псковички на проспекте Энтузиастов переданы в ветклинику

Трупы котов из квартиры псковички на проспекте Энтузиастов переданы в ветеринарную клинику, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
Фото: «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год»
Вечером 21 мая из квартиры на Запсковье в Пскове полицейскими и зоозащитниками были изъяты девять тел мертвых животных.
Тела были переданы в ветеринарную клинику на хранение. Сейчас действия полицейских направлены на установление причин смерти домашних животных и назначение необходимых экспертиз. После чего будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Напомним, в ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове.
Содержавшая животных женщина помещена в медицинское учреждение.