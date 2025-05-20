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Трупы котов из квартиры псковички на проспекте Энтузиастов переданы в ветклинику

22.05.2025 10:39|ПсковКомментариев: 0

Трупы котов из квартиры псковички на проспекте Энтузиастов переданы в ветеринарную клинику, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Фото: «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год»

Вечером 21 мая из квартиры на Запсковье в Пскове полицейскими и зоозащитниками были изъяты девять тел мертвых животных.

Тела были переданы в ветеринарную клинику на хранение. Сейчас действия полицейских направлены на установление причин смерти домашних животных и назначение необходимых экспертиз. После чего будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, в ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове. 

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Содержавшая животных женщина помещена в медицинское учреждение.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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