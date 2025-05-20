Происшествия

Из-за разряда молнии в усвятской деревне Чурилово загорелась хозпостройка

Возгорание хозяйственной постройки и нежилого дома произошло в деревне Чурилово Усвятского муниципального округа 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 16:33. Возможной причиной стал разряд молнии. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

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Позднее, в 19:21, поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на улице Романенко в Опочке. В комнате огонь повредил потолочное покрытие и стену. Возможная причина – короткое замыкание электропроводки в комнате. Квартиру удалось спасти. К ликвидации привлекали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.